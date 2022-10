Wendell & Wild | su Netflix in streaming da oggi

(Di venerdì 28 ottobre 2022), il nuovo lungometraggio animato di Henry Selick, sbarca suina partire da28 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati., il nuovo lungometraggio animato di Henry Selick, sbarca suina partire da28 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.andè un lungometraggio animato nato dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick e dal produttore Jordan Peele. Nella storia i due fratelli diavoli(Keegan-Michael Key) e(Jordan Peele) reclutano Kat Elliot, un'adolescente carica di sensi di colpa, perché li ...

Oltre a Krasinski, nei nuovi episodi tornanoPierce , con il ruolo di James Greer, e Michael Kelly , di Mike November. Si uniscono invece al cast Betty Gabriel ( Clickbait ), alla quale è ...Nel cast ci saranno inoltrePierce nella parte di James Greer, Michael Kelly che sarà Mike November, Nina Hoss nei panni di Alena Kovac, e Betty Gabriel che sarà Elizabeth Wright. LEGGI " Tom ...Da oggi è disponibile sulla piattaforma di streaming on demand il film d animazione in stop motion Wendell & Wild, nuova opera del visionario animatore Henry Selick, regista dei cult Nightmare Before ...È una commedia fantasy d'animazione, realizzata da Henry Selick e Jordan Peele, e recensita molto bene dalla critica: esce in streaming il 28 ottobre ...