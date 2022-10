Viola Come Il Mare | Ultima Puntata | Francesco Confessa Il Suo Amore A Viola!

(Di venerdì 28 ottobre 2022)illavorano a stretto contatto su un nuovo caso e si avvicinano moltissimo. Demir si trova, quindi, a rivelare i suoi sentimenti…ilvolge al termine dopo aver appassionati i telespettatori per sei puntate. Nel corso dell’ultimo appuntamento, traavviene finalmente l’avvicinamento decisivo. Demir prende coraggio e, nonostante i dubbi che ha sempre avuto sulle relazioni e sull’di essersi innamorato e di desiderare di stare con lei. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...

...& Soap Un posto al sole anticipazioni 31 ottobre 2022 Martina Pedretti - 28 Ottobre 2022 Un posto al sole anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 Martina Pedretti - 28 Ottobre 2022......& Soap Un posto al sole anticipazioni 31 ottobre 2022 Martina Pedretti - 28 Ottobre 2022 Un posto al sole anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 Martina Pedretti - 28 Ottobre 2022...La sinestesia della bella Viola identifica Raniero con un colore ben preciso “Lui è verde, come l’energia di chi ha tutta la vita davanti”. Ma chi è Raniero Sammartano di Viola come il mare Ecco una ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...