SNAI – Serie A | Napoli inarrestabile | «1» col Sassuolo a 1 | 30 Emozione San Siro per Stankovic | ma l' Inter domina a 1 | 23

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) -A:, «1» cola 1,30. Il weekend si apre sabato alle 15 al Maradona: Spalletti ancora strafavorito, un gol di Raspadori al suo passato in neroverde a 2,50. La Juventus riparte da Lecce («2» a 1,73), il Milan va a Torino («2» a 2,10). Lazio a porta blindata: altro No Goal con la Salernitana a 2,00 Milano, 28 ottobre 2022 –in campionato, fa altrettanto in Champions League. Chi fermerà ildi Spalletti? Sabato, nel primo dei tre anticipi della dodicesima giornata diA, ci proverà il, che a inizio stagione ha già frenato (anche se in casa) i campioni d'Italia del Milan. Per la sfida del Maradona, però, le quotenon sembrano lasciare ...

