Sei una mamma??? Arriva il bonus fatto su misura per te ?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Continua il grande lavoro messo in atto dal precedente Governo Draghi e ilper le mamme sta riscuotendo davvero un grandissimo successo, essendo realizzato adi neo mamme. Il 2022 è stato ed è un anno davvero molto importante da un punto di vista fiscale per i contribuenti italiani, dato che numerosi di loro hanno potuto fare affidamento a variche sono stati messi a disposizione per affrontare meglio la crisi economica innescata dalla pandemia dal Covid-19, nella nostra nazione e non solo. In questo calderone rientra la nuovache stata studiata per le neo mamme che possono far riferimento anche a unrealizzato appositamente per le donne in questione, nel tentativo di vivere meglio il quotidiano durante il periodo della maternità. Se sei una ...