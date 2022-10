Sapienza occupata | “Vogliamo le dimissioni della rettrice”

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) «Volevamo solo attaccare uno striscione», invece sono arrivate le botte. Marco Savioli fa parte del collettivo Linke il 25 ottobre scorso ha assistito alla furia ingiustificata delle forze dell’ordine, che pur di disperdere gli studenti, ha deciso di fare ricorso a scudi e manganelli. Ferendo e traumatizzando persone completamente disarmate. A due giorni dalle cariche, il 27 ottobre, gli studenti e le studentesseavevano chiamato un’assemblea pubblica per un confrontarsi su come agire per farsi sentire. L’incontro è culminato, poi, con l’occupazionefacoltà in serata e la richiesta immediata di dimissione da parteAntonella Polimeni, accusata dagli studenti di essere «collusa con quel mondo di destra, l’ha dimostrato tante volte». «Noi ...