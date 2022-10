Rinnovo Skriniar | il difensore apre all’Inter | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’Inter esi avvicinano al, l’incontro di ieri ha dato esito positivo per il centrale che oraalla possibilità di restare L’Inter esi avvicinano al, l’incontro di ieri ha dato esito positivo per il centrale che oraalla possibilità di restare. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, non si è parlato della fascia di capitano e nemmeno dell’inserimento di una clausola. L’offerta sul piatto dei nerazzurri è di 6.5 milioni fino al 2027, mentre il Psg era arrivato a 9. Ma l’Inter resta fiduciosa e tra una settimana ci sarà un nuovo incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24.