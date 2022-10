Pd | ecco odg Direzione su percorso congressuale | regole e date**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Lanazionale del Partito Democratico, riunita il 28 ottobre 2022, giornata nella quale ricorrono i cento anni della Marcia su Roma, e dopo aver reso omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti, che per aver denunciato nel Paese e nel Parlamento la violenza fascista venne barbaramente assassinato, al fine di definire tempi e modalità di svolgimento delcostituente per un nuovo Pd e di celebrare il congresso per l'elezione della/del nuova/o Segretaria/o Nazionale e dell'Assemblea nazionale ai sensi dello Statuto nazionale, approva il seguente Ordine del Giorno". Si legge nel dispositivo dell'odg dellaPd. Il primo articolo dell'odg è "per il congresso costituente del nuovo Pd" in 6 punti. "Prima fase: avvio dele partecipazione. ...