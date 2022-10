Maurizio Costanzo Show ospiti 28 ottobre 2022 | Pierpaolo Pretelli tra i protagonisti della quarta puntata

Quarto imperdibile appuntamento con il 'Show" . La puntata numero puntata 4.476 andrà in onda questa sera venerdì 28 ottobre 2022 in seconda serata sempre su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ma andiamo a ......DI CORTE)de Giovanni - CANZONI Viaggio indisciplinato nella melodia Di e conde ... NON SOLO PNRR ORE 12.00_CAPPELLA PALATINA Nuove visioni per una nuova industriaJannotti ...Albano Carrisi sarà uno degli ospiti del Maurizio Costanzo Show. Ma che cosa ne sappiamo di lui Andiamo a conoscerlo meglio.Quarto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show” stasera su Canale 5, anticipazioni e ospiti: Francesca Fagnani, Diletta Leotta e Pierpaolo Pretelli.