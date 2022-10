(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) –dellaperpremierildi Umberto. L’associazione lanciata lo scorso primo ottobre, cheha affidato a Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi, con lo scopo di “riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre per rilanciare la spinta autonomista”, come spiegò lo stesso Senatur all’AdnKronos. Una sorta di corrente interna allaana, che oggi viene diffidata da Via Bellerio ad usare nome e simbolo della. In una lettera a firma del tesoriere della ‘perpremier’, Giulio Centemero, si rende noto che all’associazione politica ...

Adnkronos

dura dellaper Salvini premier contro il 'Comitato Nord' di Umberto Bossi. L'associazione lanciata lo scorso primo ottobre, che Bossi ha affidato a Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi, con lo ...Impennata dell'inflazione a ottobre. Secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento del 3,5% su base ... Lega, linea dura Salvini contro 'Comitato Nord' di Bossi (Adnkronos) – Linea dura della Lega per Salvini premier contro il ‘Comitato Nord’ di Umberto Bossi. L’associazione lanciata lo scorso primo ottobre, che Bossi ha affidato a Angelo Ciocca e Paolo Grimo ...Il responsabile della Salute si dice disponibile a una «liberalizzazione»: in ballo le ultime misure come le mascherine negli ospedali, le multe ai no vax e l'obbligo vaccinale per i sanitari ...