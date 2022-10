La Corea del Nord lancia missile balistico

Leggi su zon

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’esercito del Sud ha annunciato che ladelhato un “non specificato”. Il capo di Stato congiunto delladel Sud ha fatto sapere in una dichiarazione che ilè volato verso le acque orientali delladel, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Seul e l’intelligence americana insieme con l’Aiea, temono che Kim Jong Un possa essere vicino a condurre un altro test nucleare. L’ultimo test di Pyongyang è maturato mentre il Sud sta per concludere le sue manovre denominate “Hoguk” per affinare le capacità di difesa del Paese contro le minacce del. Il capo di stato maggiore congiunto di Soul, riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mar del Giappone, ...