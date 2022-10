Inter | divergenze coi pagamenti | l’annuncio di Antonello

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il dirigente dell’Alessandrotorna su di una questione spinosa e fa chiarezze circa alcuneriguardo i. Oggi giornata importante in casacon l’assemblea dei soci. E’ stata l’occasione per toccare diversi temi, sia aziendali che sportivi. L’, nelle intenzioni della dirigenza, riparte più forte di prima. La qualificazione agli ottavi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IlNapolista

...riunire le proprie strade sulla strada bianconera ma dovranno prima appianare tutte le... Camoranesi e Nedved vince ma non troppo per contrastare lo strapotere dell'del Triplete, della ...Da una parte il collante di governo non riesce a celare letra alleati. Dall'altra - ... il dibattito gli ha impedito di vedere l'in Champions. Ma la giornata è finita per lui con due ... Sky spiega le differenze tra il rigore negato al Napoli e quello concesso all'Inter - ilNapolista La Juventus pensa seriamente al ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera per riprendere il discorso interrotto quasi 10 anni fa. Da superare però le grandi divergenze, gli insulti e gli scre ...Questo periodo di forte tensione dovrebbe portare la comunità internazionale a recuperare la sua identità morale: è sempre più urgente fare fronte comune davanti alle nuove sfide globali. Leggi ...