F 1 | Budget cap Horner ' Accettate nostre attenuanti | multa salata'

Così, in conferenza stampa, Christian Horner, team manager della Red Bull Racing, a proposito del patteggiamento fatto con la FIA per le violazioni relative al. "Della somma relativa alla ...La Fia ha comunicato la sanzione nei confronti del team di Milton Keynes. Solo una multa anche per l'Aston ...Christian Horner, team manager della Red Bull, parla in conferenza stampa a proposito della questione del budget cap.Il team manager della Red Bull: 'Sforamento pari a meno dello 0,5 per cento del bilancio'.ROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo adottato la stessa ...