EuroJackpot oggi 28 ottobre 2022 | ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Estrazione28. Dopo l’appuntamento del martedì, come ogni venerdì che si rispetti torna l’appuntamento fisso e imperdibile con l’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. E i risultati del concorso di, venerdì 28, verranno trasmessi in diretta su Il Corriere della Città. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 euro. Estrazione28di, venerdì ...

... ben oltre quello dell'(104 milioni di euro) e dell'EuroMillions (oltre 129 milioni di ... Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a, in cui non è mai realizzato un '6': si tratta di ..., a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 28 ottobre. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 104 milioni di euro. L' ...Eurojackpot . Come tutti i venerdì (e da quest'anno bis il martedì ) anche oggi, 28 ottobre , estrazione del concorso ...Eurojackpot oggi, la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 28 ottobre: montepremi da 104 milioni.