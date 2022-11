Donna | 78 | decide di fare un cambio di look completo – una volta fatto | sembra una stella del cinema

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La trasformazione di Joann, 78 anni, è stata vista più di 10 milioni di volte online, ed è molto facile capire perché. Per potersi sentire meglio dentro, a volte per alcune persone funzionaun cambiamento nel loro aspetto esteriore. Joann Hopkins, 78 anni, sentiva che quella era la cosa giusta per lei. Aveva bisogno di un nuovo inizio nella vita. Joann è la madre del famoso parrucchiere e truccatore Christopher Hopkins. Il risultato su di lei è stato strabiliante. L’articolo continua sotto la foto. YouTubeLeggi di più: Vicky è stata lasciata da suo marito – ha acconsentito a una trasformazione che farà pentire il suo ex. Il video della trasformazione è stato visto più di 10 milioni di volte online. E il trucco si è rivelato essere importante per mamma Joann proprio come per suo figlio Christopher. Nel video, Joann ha detto di amare così ...