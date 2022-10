Covid | Mattarella | “Il peggio è passato ma serve ancora prudenza”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sularriva un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio. “Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamoproclamare la vittoria finale. Dobbiamofar uso di responsabilità e precauzione” dice il capo dello Stato. La Sanità pubblica, afferma il Presidente intervenendo a Roma alla Celebrazione de I Giorni della Ricerca, “ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse. Tuttavia sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle“. Nella lotta al“la scienza è stata decisiva. Come lo è stata la dedizione del personale sanitario, in ogni ruolo. Come lo è stata la solidarietà, nelle sue più diverse espressioni, a tutti i livelli. Dai gesti semplici di aiuto tra ...

'ha messo a dura prova gestione altre patologie' 'Ilnon è sconfitto' - Non è ancora il momento, dunque, di chiudere la pratica19 per, che lancia un monito ..."Se oggi possiamo, nella gran parte dei casi, affrontare il, come se si trattasse di un'influenza poco insidiosa " ha detto" è perché ne è stata fortemente derubricata la ...