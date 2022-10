Caso Jessica Morlacchi | Memo Remigi | «Sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 ottobre 2022)torna parlare del palpeggiamento che ha effettuato ai danni divenerdì scorso, e che gli è costato l’esclusione dal programma di Rai1 Oggi è un altro giorno. Intervistato a La Zanzara ieri sera il cantautore 84enne ha ribadito quanto affermato in questi giorni, ovvero che il suo sarebbe stato un gesto goliardico.l’ha definito «la solita pacchettina sul culo, come dire “facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione” che avevamo fatto anche altre volte», ha dichiarato. «Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro – ha aggiunto -. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia e goliardia tra di noi». L’appello a ...