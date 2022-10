Carrefour ritira tutti i coltelli dal mercato dopo l’accoltellamento di Assago

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Scelta drastica della catena di supermercati, chele tragiche vicende del 27 ottobre ha deciso dire dal proprioi modelli di. Una decisione forte e che soprattutto già sta generando numerosi meme su web, nonostante parliamo di una tragedia che ha portato alla morte di un uomo, il ferimento di due inservienti e altri quattro clienti, tra cui il giocatore spagnolo del’AC Monza Pablo Marì. La nuova linea didelUna decisione immediata per la nota catena di ipermercati, che ha deciso d’imporre la rimozione deidai propri listini disu tutto il suolo nazionale. Come fanno comprendere dalla dirigenza del marchio, questa è una scelta fatta solo ...

MILANO. "L'ho fatto perché ero invidioso della vita degli altri". Andrea Tombolini, 46 anni, l'assalitore deldi Assago arrestato per aver tentato di uccidere con un coltello cinque persone e ucciso un dipendente del supermercato, è stato interrogato nella notte dal pm Paolo Storari, nel reparto di ...Dopo l'aggressione di ieri sera che è costata la vita al cassiere Luis Fernando Ruggieri e il ferimento di altre 5 persone, tra cui il difensore del Monza Pablo Marì,Italia ha annunciato che "tutti gli oggetti taglienti sono stati rimossi da tutti i punti vendita". La decisione è arrivata per evitare il rischio emulazione. Andrea Tombolini, 46 anni, il ...Scelta drastica della catena di supermercati Carrefour, che dopo le tragiche vicende del 27 ottobre ha deciso di ritirare dal proprio mercato tutti i modelli di coltelli. Una decisione forte e che sop ..." Non risultava essere formalmente un malato psichiatrico " il killer che ieri ha accoltellato sei persone, tra cui il ...