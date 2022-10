Ant-Man and the Wasp | Quantumania vedrà l' ingresso di Reed Richards?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una recente teoria suè esplosa sul web, dopo la conferma di William Harper in Ant-Man and the. Ant-Man and theconterrà un cameo di? Secondo moltissimi fan la conferma ufficiale dell'di William Jackson Harper nell'MCU potrebbe proprio confermare tutto ciò, riallacciandosi a una teoria che va avanti da tempo e che si è sviluppata in vista della fase 5 ormai alle porte. Con l'uscita di questo film gli occhi di tutti sono puntati verso il futuro e un progetto fra tutti sta alimentando speculazioni di ogni tipo: I Fantastici 4. Sebbene questo film non uscirà fino al 2025, è noto come solitamente l'MCU tenda a mostrare i personaggi dei propri progetti anche …

and the Wasp: Quantumania conterrà un cameo di Reed Richards Secondo moltissimi fan la conferma ufficiale dell'ingresso di William Jackson Harper nell'MCU potrebbe proprio confermare tutto ...Dai film in anteprima ai fumetti "in carne e ossa" vedi ancheand The Wasp: Quantumania, ecco il trailer del film Marvel Tante le anteprime, dall'attesissimo One Piece Film: Red alla ...Una recente teoria su Reed Richards è esplosa sul web, dopo la conferma di William Harper in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.New entry nel cast di Ant Man and the Wasp, Quantumania, uno dei prossimi cinecomics Marvel in uscita Pochi giorni fa è stato pubblicato online il trailer di Ant Man and the Wasp, Quantumania e oggi a ...