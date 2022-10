Accoltellamento Assago | a fermare l’aggressore è stato l’ex calciatore Tarantino

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ae disarmare l’uomo che ha accoltellato cinque persone nel centro commerciale diMassimo. “Urlava e basta” raccontadifensore di Bologna, Inter e Napoli, che dopo aver bloccato l’accoltellatore lo ha consegnato ai militari della stazione di Corsico (Milano). “Non ho fatto niente, non sono un eroe” ha aggiunto. In giornata sarà operato Pablo Marì, il giocatore del Monza colpito alla schiena mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio. Lo spagnolo, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all’ospedale Niguarda, dove èricoverato dopo l’aggressione. SportFace.