Serie A | Inter-Sampdoria | data | orario e diretta TV

(Di giovedì 27 ottobre 2022)TV e streaming Dopo le partite dello scorso fine settimana laA è pronta a tornare in campo con le partite della dodicesima giornata. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ train programma alle ore 20:45 di sabato 29 ottobre: ecco come seguire il match inTV e streaming. DAZN La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e blucerchiati sarà visibile in co-esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è affia Edoardo Testoni, con il ...

Dalla bottiglia di Griotte - Chambertin del 2019 di Nicolò Barella alle emozioni di Romelu Lukaku : l'di Simone Inzaghi brinda anche sui social alla qualificazione aritmetica gli ottavi di finale di Champions League ottenuta con un turno di anticipo dopo la vittoria casalinga per 4 - 0 contro il ...... dalle scelte ripetutamente centrate all'azzardo Ronaldo, dall'upgrade mancato a unadi ...proprio sull'operazione Cr7 ha rotto definitivamente con Marotta poi andato a fare le fortune dell'. ... Ecco perché la qualificazione in anticipo è grande un vantaggio anche in Serie A Alle ore 20.45 di sabato 29 ottobre, per la dodicesima giornata di Serie A, si gioca Inter-Sampdoria. 21 punti in classifica contro 6 con i nerazzurri lanciati verso le prime posizioni in classifica ...In campionato di Serie A 2022-23 dopo 11 Giornata entra nella fase più viva della sua stagione. In questo momento ancora niente è stato definito e tutto può ...