Scoperta “materia oscura” del colon-retto

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Così come in fisica esiste unavisibile e una "", senza la quale forze e fenomeni fondamentali non sarebbero spiegabili, le sole mutazioni del DNA, oggi ampiamente studiate, non bastano a comprendere quando e come si sviluppano i tumori del. Un nuovo studio scientifico, coordinato dal Prof Andrea Sottoriva, responsabile del Centro di ricerca in Biologia Computazionale di Human Technopole e dal Prof Trevor Graham dell'Institute of Cancer Research (ICR) di Londra, individua questo fattore "oscuro" nell'epigenetica, cioè nel modo in cui il codice della vita all'interno delle cellule è impacchettato. In particolare, lo studio valuta il ruolo delle alterazioni nel cancro della cromatina, la struttura in cui si raccoglie ille genetico all'interno del nucleo della cellula. La ...