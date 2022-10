Putin pronostica decennio più pericoloso | finito predominio Ovest

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Evidentemente non voleva rassicurare nessuno, se non del fatto che non ha perso il contatto con la base: Vladimirgioca sulle pause e i momenti di silenzio nel suo intervento fiume seguito da ...

... antistatale, anticostituzionale" quello che secondo lui è avvenuto nel 2014 in Ucraina, per "far vedere chi è il padrone: tutti seduti bene sulle chiappe e non fiatare" ha detto, scusandosi ......Peskov ha dichiarato "Non ancora decisa la fine della mobilitazione" perché l'obiettivo di, di mettere insieme 300mila uomini non è ancora stato raggiunto. Chiaro segnale a chiuna ...