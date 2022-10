Pronto soccorso Melorio | incontro in Comune con l’Asl

Lombardia Notizie Online

"In mare recuperato un grosso ammasso di palloncini. Negli ultimi mesi ben 550 kg di rifiuti". Lo segnala Monica Blasi, fondatrice e di Wildlife Conservation etartarughe marine di Filicudi. Al largo delle Eolie " dice " abbiamo recuperato un grosso ammasso di palloncini di plastica dal mare. Negli ultimi mesi abbiamo raccolto circa 550 kg di ...Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 16.07 , per un infortunio sul lavoro per caduta in Strada di Montepescini a Murlo. Un 70enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sul ... Desenzano/BS. Welfare, al Pronto Soccorso al via progetto 'MyTravelCare' LIPARI - "Negli ultimi due mesi abbiamo raccolto circa 550 chilogrammi di rifiuti durante le nostre uscite di monitoraggio nel mare delle Eolie, il 90% ...CUORGNE’ – Il Pronto Soccorso riaprirà il 9 gennaio 2023. A comunicarlo sono stati il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’Assessore alla Sanità, Luigi Icardi e il Direttore Generale ...