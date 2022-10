Milano | aggressione a centro commerciale | morto 30enne ferito**

Carrefour Italia ha espresso la sua vicinanza a dipendenti e clienti coinvolti nell', ... L'uomo è stato portato negli uffici del comando provinciale diin via della Moscova, dove ...... si trova negli uffici del comando provinciale diin via della Moscova, dove continuerebbe a ... Nelle prossime ore ilmagistrato, che si è recato sul luogo in cui è avvenuta l', ...MILANO – “La folle aggressione accaduta in un centro commerciale nei pressi di Milano ci lascia sgomenti, in attesa di notizie certe esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...