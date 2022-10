Manovra | Iva al 5% per i pannolini | il latte e tutti i prodotti per l' infanzia

...allargare la platea dei beni primari che godono dell'ridotta al 5 per cento'. Un dossier considerato prioritario e al quale si lavora per provare a inserire le norme già nella prossimadi ...... senatore di Fratelli d'Italia, secondo cui il governo si sarebbe mosso fin dalla... Lo dimostra anche la frode sull', in Italia ben più frequente rispetto agli altri Paesi europei. Questo ...Fra le decisioni del neo governo di Giorgia Meloni ce n'è una molto importante, ossia la riduzione dell'Iva per i prodotti per l'infanzia.Il prezzo medio del tartufo bianco è di poco superiore ai 4.500 euro al chilogrammo. E tutto si può dire fuorché che si tratti di un bene essenziale. Eppure i tartufi godono ...