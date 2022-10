F1 | Charles Leclerc | “Non cosa aspettarmi qui in Messico | secondo in classifica meglio di terzo…”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Terzultimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1 a Città del. Sul circuito centroamericano non ci si giocheranno i titoli mondiali piloti e costruttori, ma le posizioni restanti della graduatoria. Come anche i sassi sanno, Max Verstappen e Red Bull hanno già fatto calare il sipario e quindi i target sono di un’importanza differente. Certo, Max non savoglia dire essere sazio e all’orizzonte c’è il primato di successi stagionali (14), migliorando quanto fatto in tempi passati dal duo tedesco Michael Schumacher/Sebastian Vettel. Il layout messicano dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della RB18, ma le particolari condizioni dettate dall’altura potrebbero riservare sorprese. La Ferrari spera di interrompere la serie vincente della scuderia di Milton Keynes, almeno per aggiornare la voce “vittorie” ferma al GP d’Austria. In questo contesto, ...

... la presenza al 17° posto di Fanatec, brand di accessori per gli amanti dei giochi di auto da corsa, un genere che ha molti fan emuli degli eroi di F1 come Max Verstappen o, ...... non vuole arrendersi, almeno nel breve periodo, e sarà davvero interessante capire come riuscirà a contrastare l'incedere di Verstappen (vincitore dei due ultimi Mondiali), nonché di...Max Verstappen arriva con il titolo iridato già in bacheca al weekend del GP del Messico della Formula 1 2022, gran premio di casa del compagno di ...Se quest’anno lui chiuderà davanti a me in classifica non ne farò un dramma, non siamo certo in lotta per il mondiale. Io ho provato di tutto, ho sacrificato intere sessioni di prove libere per trasme ...