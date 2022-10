Eurolega 2022 2023 | una Virtus Bologna perfetta batte in trasferta il Real Madrid

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vittoria pesante per lache95-92 i vice campioni d’Europa del. Cinque giocatori in doppia cifra per Scariolo. Bene Bako e Teodosic dalla panchina con 16 e 14 punti. Non bastano ali 28 punti con 6 rimbalzi di Deck e la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Tavares. Miglior prestazione offensiva per la squadra emiliana che risolve i problemi in attacco tirando con il 57% dal campo e il 66% dalla media distanza. Decisivo l’allungo dellanel terzo quarto con un parziale di 14-2. Torna a vincere ladopo due sconfitte in fila e sale a 4 punti agganciando proprio ilcon 2 vittorie e 3 sconfitte. I ragazzi di Scariolo torneranno in ...

