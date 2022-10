Due pezzi cult di stagione da indossare all’insegna del look monocromatico

Leggi su amica

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Quella tra bomber e stivali cuissard è forse l’accoppiata più inaspettata dell’autunno inverno 2022/23. Da una parte una giacca casual d’ispirazione aviazione militare che ha spopolato negli Anni 80 e 90. E che ora è tornata in grande stile a dominare le tendenze rivisitata dalle grandi griffes sulle passerelle più prestigiose. Dall’altra parte degli stivali ultra chic di reminiscenza Sixties che arrivano a metà coscia e che si contraddistinguono per uno stile sensuale e rock allo stesso tempo. Due elementi dalla forte personalità onnipresenti nelle collezioni die che appaiono in netta contrapposizione tra loro. Totalin blu per l’outfit bomber e stivali cuissard autunno inverno 2022/23 portato in passerella da Isabel Marant. Armonia in blu dalla testa ai piedi Eppure l’accostamento tra questi due capifunziona. ...