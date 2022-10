Docente in anno di prova | è possibile rinviare l’assunzione da concorso straordinario bis?

Orizzonte Scuola

1' DI LETTURA La parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari apre il cammino del nuovopastorale con una giornata di studio sul Crocifisso ligneo che da secoli è fonte di fede e di ...di ...Il corpoe studente risulta consapevole di quanto il titolo ottenuto presso le scuole medie ...9% e 28,3% rispettivamente), tasso di decrescita record per un solodi riferimento. Sembrano ... Anno di prova docenti neoassunti: 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche. 50 ore di formazione. Test finale [LO SPECIALE + VIDEO GUIDA] La Cisl di Latina, in occasione del sessantesimo anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, ha ricordato il fondatore e Presidente dell’Eni, con un evento che si è svolto ieri a Borgo Carso ...L’ufficio scolastico regionale ha individuato l’istituto superiore “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata Militello come sede d’esame del concorso ordinario per posti comuni ...