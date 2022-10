Covid | in Lombardia 6 173 nuovi positivi | a Bergamo 512

(Di giovedì 27 ottobre 2022) A fronte di 36.623 tamponi effettuati, sono 6.173 iin(16,8%). Asono 512. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-47, 1.108), aumenta di uno in terapia intensiva, dove ci sono 23 persone. I decessi nelle ultime 24 ore sono 26. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 36.623, totale complessivo: 42.492.283 – icasi: 6.173 – in terapia intensiva: 23 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.108 (-47) – i decessi, totale complessivo: 43.038 (+26) Icasi per provincia Milano: 1.849 di cui 700 a Milano città;: 512; Brescia: 685; Como: 410; Cremona: 258; Lecco: 222; Lodi: 161; Mantova: 287; Monza e Brianza: 535; Pavia: 341; Sondrio: 118; Varese: 654.

