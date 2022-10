“CERCAVO DI SISTEMARE IL MICROFONO DIETRO” | MEMO REMIGI RESPINGE OGNI ACCUSA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 27 ottobre 2022). Si dice dispiaciuto ma risponde punto su punto agli addebiti a suo carico dalla pagine di Fanpage. L’intervista è stato rilasciata prima dell’intervento di Serena Bortone e della nota Rai che ha comunicato la risoluzione del contratto del cantante, ormai ex affetto stabile di Oggi è un altro giorno dopo la palpata a Jessica Morlacchi.diil, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la manoperché stava cadendo questoe scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo ...