Cacciato da un colloquio di lavoro per via delle dimensioni del suo pene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vieneda undiperché i possibili datori dihanno pensato che avesse un’erezione improvvisa e insostenibile. Questo è uno dei racconti raccolti del programma di Channel 4, My Massive cock. Spazio tv in cui, come si può intuire, protagonisti sono uomini con peni giganti. Ma attenzione, altro che celebrità da pornodivi e da grandi amatori. A My massive cock la maggior parte dei casi riguarda persone con enormi peni che per questo devono scontare grandinella vita quotidiana. Il caso è quello del giovane Joe. Il ragazzo ha unlungo quanto e oltre il suo avambraccio. Le prova tutte, Joe, per tenere a bada questa lunga protuberanza, tra cui abiti ad hoc a partire da speciali mutande. Solo che, come ha raccontato nel programma di Channel 4, ad un ...