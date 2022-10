?? – Angel Di Maria nega di voler lasciare la Juventus Torino a gennaio

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) 2022-10-27 17:47:05 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Criticato per aver condiviso il suo “sogna di indossare di nuovo la maglia del Rosario Central”il club dei suoi inizi, in un incontro concesso al sito della Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol),Diha smentito giovedì, in un messaggio pubblicato su Instagram, la voce di una possibile partenza a. Ricordando di aver più volte proclamato il suo amore per il CARC sin dai suoi primi passi in Europa nel 2007, l’esterno della nazionale argentina della(34 anni, 123 presenze) ha insistito sul fatto che queste affermazioni non significavano che volessei bianconeri, “non oggi, non a”. Di ...