Dusanpotrebbe saltare il prossimo match con il Lecce per precauzione, partendo dalla panchina: ma sta bene. Il centravanti serbo ha chiesto il cambio a metà del secondo tempo di Lisbona per un ...Ad ogni modooggi si sottoporrà a esami strumentali perl'entità dell'infortunio. Si spera non sia nulla di grave per un attaccante che ha segnato 6 gol in 10 partite di campionato. ... Vlahovic da valutare: verso uno stop col Lecce. Chiesa e Pogba, è ancora presto Vlahovic si è infortunato nel corso della sfida tra Benfica e Juventus: le condizioni dell'attaccante e i tempi di recupero.Periodo davvero nero per la Juventus dopo la sconfitta rimediata in Portogallo per 4-3 contro il Benfica (bianconeri estromessi dalla Champions League).