Uomo di 46 anni ucciso in strada a colpi di pistola | caccia al killer | è un ottantenne

Undi 46, Samuel Nizzari, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco in Via Carrubbella, a Catania, una strada al confine con il comune di Gravina. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. ...Undi 46, Samuel Nizzari , è stato ucciso oggi a Catania con colpi di arma da fuoco in via Carrubbella, una strada al confine con il comune di Gravina: sul posto è intervenuta la Polizia . ...StampaMomenti di paura in questo pomeriggio, mercoledì 26 ottobre, dove un uomo di circa 60 anni è stato colto da un improvviso malore, probabilmente un ictus, mentre era in spiaggia. Tempestivamente ...CATANIA - É Samuel Nizzari la vittima della lite, culminata in sparatoria, in via Carrubella a Gravina di Catania. L'uomo, 46 anni, è stato ucciso a ...