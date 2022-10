Uomini e Donne | Puntata di Oggi | Armando Vuole Corteggiare Monica!

Spari della polizia sulla folla che commemora Mahsa Amini a quaranta giorni dalla sua uccisione. Le immagini arrivano dall'Iran dove migliaia disi sono messe in marcia per raggiungere la tomba della ragazza uccisa per non aver indossato correttamente il velo... già berlusconiana di ferro ora calendiana, fa di conto: dopo 67su quello scranno c'è una donna. Complimenti e auguri. Ma il governo Meloni "ha menodi Draghi e l'età media più alta". ...Giorgia Meloni non sta un passo dietro agli uomini, ma questo non significa che le sue politiche faranno fare passi avanti a tutte le altre donne ...Vittoria Deganello è rimasta incinta di una bellissima bambina, ma porterà avanti la gravidanza da sola. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha un fidanzato a sostenerla ed è giallo su chi sia ...