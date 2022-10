Spalletti | “Stasera un Napoli quasi perfetto | vi dico una cosa su Kim”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Siamo statiperfetti, perché non era facile mantenere questo livello. La squadra invece è entrata in campo, soprattutto quelli più freschi che ho fatto giocare, prontissima”. Lo ha detto ilt ecnico delLucianoa Mediaset dopo il successo contro i Rangers Glasgow. “I più freschi – ha spiegato – si sono fatti trovare prontissimi. Meritano un applauso per l’attenzione e la cura che hanno avuto negli allenamenti e per aver sfruttato nel migliore dei modi la partita. Abbiamo giocato un bellissimo match e siamo felici che l’abbiamo fatto col nostro pubblico vicino. Io in carriera ho avuto diversi gruppi forti, ma le cose che fanno la differenza sono la voglia di aiutare il compagno, la valutazione della palla per gli avversari, da lì nascono tante cose belle”. ...