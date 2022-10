RoFF17 | Bros | recensione della prima storica commedia con un cast interamente LGBTQ+

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ladiprodotta da una major con unquasi, scritta e interpretata da Billy Eichner con Luke Macfarlane e Guillermo Díaz e presentata nella sezione Grand PublicFesta del Cinema di Roma Ragazzo incontra ragazzo, ragazzo si innamora di ragazzo, ragazzo cerca di bilanciare la sua vita incasinata e le sue insicurezze per conquistare ragazzo. La solitaromantica? Non proprio. Alla 17ª Festa del Cinema di Roma è arrivata, lavero e proprio caso negli Stati Uniti scritta e interpretata da Billy Eichner e diretta da Nicholas Stoller. Perché l’amore non ha orientamento sessuale, ...

Spettacolo.eu

Al #"si respirerà l'aria del tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti i segni della ... Russel con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington , la commedia romantica Lgbtq+ '' ...Al #"si respirerà l'aria del tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti i segni della ... Russel con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington , la commedia romantica Lgbtq+ '' ... RoFF17: Rheingold, recensione del nuovo film del maestro premiato a Cannes e a Berlino Fatih Akin