Prevenzione ‘rosa’ in carcere | nuove tappe progetto Atena Donna

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Prosegue il percorso diTogether per lae gli screening nelle case circondariali femminili, che si sviluppa sul territorio nazionale grazie al protocollo sottoscritto dal Capo del Dap e dalla presidente di, Carla Vittoria Maira. Durante ogni incontro con le donne ristrette vengono fornite informazioni sull’importanza dellaed effettuati screening per le varie patologie femminili. IlTogether è reso possibile dalla disponibilità dei medici coinvolti dalla presidente Maira. Il 27 ottobresarà impegnata in un doppio appuntamento: il primo nelfemminile di Civitavecchia, diretto da Patrizia Bravetti, dove verranno effettuati screening dermatologici ...