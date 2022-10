Agenzia ANSA

Milan, approvato bilancio 2021/2022: perdite ridotte a 66 milioni di euro L'assemblea degli azionisti del Milan ha approvato il bilancio delrossonero per la stagione 2021/2022. IlPaolo Scaroni : 'Ora con RedBird si apre una nuova fase di crescita per brand e' Milan, indebitamento netto pari a 28,4 milioni di Euro L' ...Dopo tre espulsioni di suoi giocatori ildi una squadra ligure di serie D ha perso del tutto la pazienza ed ha iniziato ad insultare l'arbitro dalla tribuna usando l'altoparlante dello stadio. Il giudice sportivo lo ha multato di ... Presidente club insulta arbitro con altoparlante stadio, multa - Calcio Novara in prima linea contro il cyberbullismo insieme alla Fondazione Caro e a SynergieItalia. Il presidente del club piemontese, Massimo Ferranti, oggi alla presentazione del ...Nel pomeriggio di mercoledì 26 ottobre si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Mantova 1911 s.r.l., che ha deliberato la nomina di Filippo Piccoli quale Presidente ...