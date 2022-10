Migranti | stretta di Piantedosi Stop a due navi Ong | violano le norme

...il primo atto ufficiale del neo ministro dell'interno Piantedosi che ha firmato una direttiva che blocca l'ingresso nelle acque italiane alle navi di due Ong con a bordo 250. Viminale: '...Lo stop ai barconi e lasul reddito di cittadinanza , i punti principali del discorso della ...Sottosegretari - Forza Italia ne chiede 12 Salvini - Sconfinamento politico su pensioni e...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono 73, in tutto, i migranti salvati in poco più di 24 ore dalla nave della Ong SOS Méditerranée. Tra loro almeno una donna e diversi bambini. Tra le persone soccorse almeno una donna e diversi bambi ...