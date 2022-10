Massimo Cacciari | “Non è stato un discorso di destra | Meloni ha capito che la strada è segnata”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il filosofo: «Non può fare scelte opposte a quelle chieste dall’Ue e l’ha rassicurata, ma ha davanti mesi terribili e problemi che non sono stati risolti da trent’anni»

La sconfitta della sinistra è sotto gli occhi di tutti. Ora, però, sono gli stessi esponenti di sinistra che devono fare i conti con una debacle epocale. Ne parla perfino il filosofo nel corso della puntata di 'Otto e mezzo' in onda il 25 ottobre su La7. 'Nella sua relazione ci sono stati forniti i dati di una rassicurazione - ha detto nello ... E' abbastanza positivo il giudizio di sul primo giorno da premier in carica di Giorgia Meloni, reduce dalla fiducia alla Camera. E durissimo, invece, l'attacco del filosofo a Enrico Letta e Giuseppe Conte. 'Non c'è ...