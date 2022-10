L’alternativa al Flip 4 di Samsung è il Motorola Razr 22 | adesso ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Finalmente l’attesa è giunta al termine: il nuovo2022 èin Europa e quindi arriva anche in Italia; si tratta dello smartphone pieghevole a conchiglia, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di agosto, e principale avversario diGalaxy Z4. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme le sue principali caratteristiche tecniche all’avanguardia, il suo prezzo e disponibilità. Iniziamo col dire che il device regala un design minimal, moderno e massiccio, ornato da una finitura opaca. L’interfaccia MyUX si basa sul sistema operativo Android 12. Il2022 sfoggia un display principale P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1800 pixel, 394ppi) e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz; ...