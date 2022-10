F1 | Messico; Doohan jr in pista con Alpine nelle libere

L'australiano Jack, figlio del campionissimo delle moto Mick, farà il debutto in F1 nel GP didove guiderà l'A522 Alpine nelle prime prove libere, replicando poi nell'ultima gara stagionale, quella di Abu ...Jack, figlio del cinque volte campione del mondo del Motomondiale Mick, sbarca in Formula 1 nel weekend di gara delcon Alpine: lo vedremo in pista nel corso delle PL1 al posto di Esteban Ocon di Giulia Toninelli U n nuovo figlio d'arte sta per sbarcare in ...ROMA - Nel GP di Messico farà il debutto nel mondo della F1 Jack Doohan, figlio del campionato di moto Mick, alla guida dell' A522 Alpine nelle prime prove libere, esperienza che verrà poi replicata n ...In un comunicato ufficiale la scuderia di Enstone ha annunciato l'intenzione di fare esordire nelle prove libere di venerdì il giovane pilota australiano ...