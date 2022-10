Covid | la pandemia non è ancora finita L' Ema | ' Nuova ondata a novembre con le sottovarianti di Omicron'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo mille giorni diarriva un nuovo allarme dell' Ema , l'Agenzia europea del Farmaco: 'Non è, nelle prossime settimane ci sarà unalegata alle nuove...

Il totale dei casi dirilevati dall'inizio dellain Italia è di 23.443.429, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri ...... durante il dibattito sulla fiducia al governo Meloni , si tocca il tema salute e si torna sulle scelte fatte durante la, Bassetti: 'Ci sarà nuova ondata'. Ema: Omicron e ...La premier vuole fare chiarezza sulla gestione della pandemia, a partire dal governo Conte. Un messaggio al terzo polo e alla galassia no pass, orfana di rappresentanza parlamentare ...(Adnkronos) – Arriva la proposta, primo firmatario il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, per l'”Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sani ...