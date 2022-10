Cogliate | sequestrata una grande quantità di rifiuti pericolosi in un’azienda

Il Notiziario

La Capitaneria di porto di Siracusa ha portato a termine un’intensa operazione di controllo sulla filiera della pesca, orientata, in particolare alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...