Addio a Fabio Carapezza | unico erede di Renato Guttuso

L'DI CESANO L'avventura di Cesano, come spiegato prima, si è interrotta dopo 4 stagioni e ...il nome più caldo che circola tra i soliti ben informati dell'area nord piemontese è quello di...La morte della sovrana del Regno Unito e le elezioni politiche i grandi fatti del mese Vince... Il lungodella sovrana e le elezioni estive E' questo in sintesi il bilancio dell'andamento ...Alla tutela dei beni culturali e all’eredità artistica di Renato Guttuso, che lo aveva adottato poco prima di morire, Fabio Carapezza aveva dedicato la ...Il Valsanterno (Eccellenza) ha esonerato il tecnico Fabio Patern a arrivato nel club nel 2015 da giocatore (Seconda categoria) per poi passare progressivamente al ruolo di direttore sportivo, co-allen ...