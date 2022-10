“070” | stasera su Canale 5 lo speciale su Renato Zero | scaletta e ospiti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) News Tv, “070”,26 ottobre 2022, lae gli– “070” sarà una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di, uno degli artisti più amati della musica leggera italiana.mercoledì 26 ottobre e poi il 2 novembre, in esclusiva su5, le due serate evento, piene di emozioni come gli incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma. Un viaggio per scoprire l’universo di un cantautore e performer unico nel suo genere, che ha all’attivo più di 50 milioni di dischi venduti. Leggi anche l’articolo —>, brutta caduta per il cantante: panico tra i suoi ...

... Fantasmi , Chiedi di più , Regina e Che ti do con Fabrizio Moro La scaletta diOvviamente nel ... oltre quelle già citate: - Questo bellissimo niente - Vivo - Niente trucco- Voyeur - ...Partein prime time su Canale 5 la prima puntata speciale dello showdedicato a Renato Zero, per festeggiare, a due anni di distanza il suo 70esimo compleanno e i 55 anni di ...Stasera andrà in onda il primo dei due appuntamenti di “070 (ZeroSettanta)” su Canale 5, la celebrazione dei 70 anni di Renato Zero ...070 Renato Zero concerto Canale 5 scaletta stasera in tv: chi sono gli ospiti della prima puntata, quali canzoni canteranno, orario, date ...