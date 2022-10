Suono marrone | il mondo impazzisce | cos' è | come agisce sul tuo cervello

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Benvenuti nel culto del brown noise, tradotto letteralmente, il rumore. Un fenomeno che sta spopolando, soprattutto oltreoceano, al punto da essere finito, pochi giorni fa, sulle pagine del New York Times. Non è una delle ultime mode per sballarsi. Ma, a detta dei suoi adepti, e di alcuni studiosi della mente e del sonno, uno strumento che aiuta ila "staccare". In pratica, a rilassarsi e a dormire meglio. Deve il nome, il rumore, oa uno studioso che assai poco aveva a che fare con queste cose: il biologo scozzese Robert Browne, considerato lo scopritore del movimento causale delle particelle immerse in un fluido. Il nesso tra Browne e il brownian noise o brown noise sta nel fatto che il rumore così descritto possa essere paragonato a quello di una pioggia pesante e costante o di una ...