Settanta applausi e uno in meno | manca quello dei leghisti in sostegno all' Ucraina

... come lui sciamano i suoi colleghi di governo, tutti ben disposti a farsi rubare una dichiarazione e a commentare l'ora di discorso che Giorgia Meloni ha appena concluso in uno scroscio di. ..."Stravolgerò i pronostici". In capo a oltreminuti di discorso, Giorgia Meloni lancia la sua scommessa fra glidel centrodestra. Esprimendo la fatica che l'attende: "Non sarà una navigazione facile, per la gravosità delle ...Le reazioni al discorso di Giorgia Meloni dimostrano che la politica estera sarà un problema. Per il resto con Salvini e Berlusconi è tregua di qualche ora.Piglio sicuro per la premier alla Camera. Salvini la abbraccia due volte, i ministri in piedi per tre. E anche l'opposizione le concede il battimani in cinque passaggi ...